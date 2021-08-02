Тернопільщина в трійці лідерів за кількістю випадків ковіду минулої доби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 265 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 176 людей.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували в Києві (62), в Одеській (30), Тернопільській (30) та Вінницькій (21) областях.

 

Госпіталізували минулої доби 385 осіб.

 

За день в Україні зареєстрували 4 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За весь час пандемії в Україні виявили 2 253 534 захворювань на COVID-19. Померло 52 955 людей.

 

02.08.2021

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