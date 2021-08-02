Галицькі хроніки COVID-19: 2 серпня

Станом на 09:00 2 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 292 хворих на сovid-19. За минулу добу – 43 нові випадки: 12 – на Львівщині (проведено 53​ ПЛР-дослідження), 30 – на Тернопіллі (проведено 168 ПЛР-досліджень) та 1 – на Івано-Франківщині (проведено 174 ПЛР-дослідження).

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині не померла жодна людина.

Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 серпня (09:00): 70 247 випадків, 30 нових

Тернопіль – 20 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 серпня (09:00): 138 188 випадків, 12 нових

Львів – 12 осіб



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 серпня (09:00): 86 889 випадків, 1 новий

Городенківський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.