Галицькі хроніки COVID-19: 2 серпня

 

Станом на 09:00 2 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 292 хворих на сovid-19. За минулу добу – 43 нові випадки: 12 – на Львівщині (проведено 53​ ПЛР-дослідження), 30 – на Тернопіллі (проведено 168 ПЛР-досліджень) та 1 – на Івано-Франківщині (проведено 174 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині не померла жодна людина.

Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 серпня (09:00): 70 247 випадків, 30 нових

 

Тернопіль – 20 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 серпня (09:00): 138 188 випадків, 12 нових

 

Львів – 12 осіб


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 серпня (09:00): 86 889 випадків, 1 новий

 

Городенківський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

02.08.2021

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