Галицькі хроніки COVID-19:1 серпня

Станом на 09:00 1 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 249 хворих на сovid-19. За минулу добу – 41 новий випадок: 12 – на Львівщині (проведено 156 ПЛР-досліджень), 21 – на Тернопіллі та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 193 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині не пмерла жодна людина.
Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 серпня (09:00): 70 217 випадків, 21 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 серпня (09:00): 138 176 випадки, 12 нових
Львів - 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 серпня (09:00): 86 888 випадків, 8 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Коломийський район – 2 особи
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.08.2021