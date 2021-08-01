Галицькі хроніки COVID-19:1 серпня

 

Станом на 09:00 1 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 249 хворих на сovid-19. За минулу добу – 41 новий випадок: 12 – на Львівщині (проведено 156​ ПЛР-досліджень), 21 – на Тернопіллі та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 193 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині не пмерла жодна людина.

Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 серпня (09:00): 70 217 випадків, 21 нових

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 серпня (09:00): 138 176 випадки, 12 нових

Львів - 10 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 серпня (09:00): 86 888 випадків, 8 нових

 

Івано-Франківськ – 2 особи

Коломийський район – 2 особи

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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