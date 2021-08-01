Динаміка передачі ковіду сягнула чотиримісячного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 484 нові випадки коронавірусної хвороби. При тім одужала 131 особа.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (86), в Одеській (55), Дніпропетровській (41) та Харківській областях.

Якщо порівнювати захворювання тиждень до тижня, то динаміка передачі COVID-19 зросла до максимального значення за чотири місяці – коефіцієнт R₀ уперше з кінця березня склав 1,2.

Динаміка поширення ковіду: тиждень до тижня (у разах)

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 6 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусу. Загалом за весь час епідемії померла 51 951 людина.