Галицькі хроніки COVID-19: 31 липня.

Станом на 09:00 31 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 208 хворих на сovid-19. За минулу добу – 85 нових випадків: 48 – на Львівщині, 15 – на Тернопіллі (проведено 373​ ПЛР-досліджень) та 22 – на Івано-Франківщині (проведено 225 ПЛР-досліджень).

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина в Івано-Франківській області та четверо людей на Львівщині.

Летальність covid-19 у нас в середньому становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 липня (09:00): 70 196 випадків, 15 нових

Тернопіль – 6 осіб

Борщівський район – 3 особи

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 липня (09:00): 138 164 випадки, 48 нових

м. Львів – 20 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 липня (09:00): 86 880 випадків, 22 нових

Івано-Франківськ – 10 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Долинський район – 2 особи

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 2 особи

Городенківський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.