Галицькі хроніки COVID-19: 31 липня.

Станом на 09:00 31 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 208 хворих на сovid-19. За минулу добу – 85 нових випадків: 48 – на Львівщині, 15 – на Тернопіллі (проведено 373 ПЛР-досліджень) та 22 – на Івано-Франківщині (проведено 225 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина в Івано-Франківській області та четверо людей на Львівщині.
Летальність covid-19 у нас в середньому становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 липня (09:00): 70 196 випадків, 15 нових
Тернопіль – 6 осіб
Борщівський район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Збаразький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 липня (09:00): 138 164 випадки, 48 нових
м. Львів – 20 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 липня (09:00): 86 880 випадків, 22 нових
Івано-Франківськ – 10 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Долинський район – 2 особи
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 2 особи
Городенківський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
31.07.2021