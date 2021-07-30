Лідера каталонських сецесійників Пучдемона позбавили депутатської недоторканності.

Таке рішення ухвалив Європейський суд загальної юрисдикції.

Антоні Комін, Карлес Пучдемон і Клара Понсаті

Європейський суд юстиції загальної юрисдикції позбавив колишнього керівника уряду іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона недоторканності як депутата Європейського парламенту. Про це повідомила в п'ятницю, 30 липня, газета La Vanguardia.

Нагадаємо, що ще в березні цього року Європарламент позбавив екслідера автономії і двох інших каталонських політиків – Антоні Коміна (Antoni Comín) і Клару Понсаті (Clara Ponsatí) – депутатської недоторканності. Тоді за позбавлення цих політиків імунітету проголосувало 404 євродепутати, проти – 247. Однак на початку червня заступник голови Європейського суду юстиції загальної юрисдикції в Люксембурзі тимчасово призупинив рішення ЄП.

Тепер суди країн, де мешкають каталонські утікачі – Бельгії та Великої Британії (Шотландії) – знову вирішуватимуть питання про їхню видачу Мадриду. Досі вони відмовлялися це робити, покликаючись, в тому числі, на недоторканність каталонців як депутатів Європарламенту.

Нагадаємо, що Пучдемон очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність у вересні 2017 року. Незабаром після цього він утік до Бельгії. За підсумками виборів до Європарламенту 2019 року Пучдемон зміг отримати мандат євродепутата, при цьому влада Іспанії просила Європарламент призупинити його депутатську недоторканність. На території Іспанії діє ордер на арешт Пучдемона. Судова влада Іспанії домагається його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтраті публічних коштів.