За добу в Україні виявили майже тисячу захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 17 червня (тоді зафіксували 967 випадків).

 

Динаімка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (233), в Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

 

За добу одужало 504 людини. Водночас госпіталізували 488 осіб.

 

Зафіксовано 14 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 251 869 осіб. Померло 52 930 людей.

 

Динаміка тестувань на ковід із позитивним результатом

 

За добу протестовано: методом ПЛР – 19 397 осіб, методом ІФА – 7 997 осіб, експрес-тестами – 13 934 особи.

 

30.07.2021

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