NASA відклала запуск Starliner  до МКС через інцидент з російським космічним модулем.

Через проблему з двигунами на російському модулі «Наука» МКС тимчасово відхилилася від свого положення на орбіті.

Національна аґенція з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) США оголосила в четвер, 29 липня, про відтермінування запуску капсули Boeing CST-100 Starliner на Міжнародну космічну станцію. Це сталося після того, як МКС на короткий проміжок часу відійшла від свого нормального положення на орбіті через некерованість двигунів системи управління, які самовільно активувалися на російському модулі «Наука», що напередодні зістикувався зі станцією.

Запуск корабля Starliner, створюваного Boeing Lockheed Martin Corp. для майбутніх польотів американських астронавтів на орбіту, був запланований на п'ятницю, 30 липня, зі 41-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. Стиковка з МКС повинна була відбутися четвертого серпня. Доставити капсулу на орбіту планували за допомогою ракети Atlas V виробництва United Launch Alliance.

У заяві NASA зазначено, що космічна аґенція і компанія Boeing вирішили перенести дату запуску на третє серпня. У разі необхідності дата може також бути перенесена на четверте серпня. Про це повідомило радіо Voice of America.

«Ми хотіли переконатися в тому, що у нас є вільний час на те, щоб повністю оцінити ситуацію на (космічній) станції, перш ніж стикувати з МКС ще один апарат», – заявила Кеті Людерс (Kathy Lueders), помічниця адміністратора NASA. За інформацією аґенції, ракета Atlas V і капсула Starliner перебувають на стартовому майданчику.

За словами Джоела Монтальбано (Joel Montalbano), менеджера програми NASA з МКС, через кілька годин після того, як «Наука» зістикувалася зі станцією, кілька підкеровуючих двигунів, якими оснащений модуль, самовільно увімкнулися, внаслідок чого вся МКС тимчасово відхилилася від свого звичайного положення на орбіті. Для компенсації імпульсу довелося задіяти двигуни модуля «Звезда» і вантажного корабля «Прогресс».

«Втрата контролю над орієнтацією космічної станції зі сімома членами екіпажу на облавку тривала трохи більше 45 хвилин, поки льотні групи на Землі не відновили орієнтацію МКС», – повідомив Монтальбано репортерам. Він сказав, що в момент інциденту станція відхилялася від точки вирівнювання зі швидкістю приблизно півградуса за секунду. За словами представників NASA, причина несправності двигунів системи управління модуля «Наука», доставленого до МКС російським космічним агентством Роскосмос, поки що не відома.

Зв'язок з екіпажем, у складі якого зараз перебувають два російські космонавти, три астронавта NASA, а також японський і французький астронавти, двічі втрачався. «Проте безпосередньої небезпеки для екіпажу не виникало», – сказав Монтальбано. Він запевнив, що космічна станція не отримала видимих ​​ознак пошкодження внаслідок інциденту. Відхилення МКС від нормальної орбіти був виявлений за допомогою автоматичних датчиків, які перебувають на Землі, і «екіпаж не відчував жодного руху», уточнив представник NASA.