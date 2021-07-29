В Україні повідомили про першу смерть від штаму ковіду "Дельта".

У Києві помер перший пацієнт із коронавірусною хворобою штаму "Дельта". Четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні столиці, у яких виявили цей вид вірусу, нещодавно повернулися з Росії.

Про це повідомила директорка медзакладу Людмила Антоненко, передає телеканал "Київ".

Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2–3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів: 30–40 років.

Директорка закладу не виключає, що в Києві епідемічна ситуація погіршиться після проведення хресної ходи 27 липня.

"Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз наголосити, що із хворих тестованих, які приїхали із Росії, всі вони позитивні на "Дельту". Тому якщо це ми спостерігаємо от таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності", – сказала Людмила Антоненко.