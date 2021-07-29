Плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль на Олімпіаді.

 

Український плавець Михайло Романчук зайняв третє місце у фінальному запливі на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо. На фініші він був засмученим, бо кількома днями раніше встановив олімпійський рекорд і вважався претендентом на "золото".

 

 

24-річний плавець із Рівного подолав дистанцію за 7 хвилин і 42,33 секунди, на секунду повільніше, ніж встановлений ним рекорд (7:41.28). 

 

Перемогу з результатом 7:41.87 здобув Роберт Фінке зі США. На останніх метрах він випередив італійця Грегоріо Пальтріньєрі, який лідирував упродовж майже всієї дистанції.

 

Ще один українець, Сергій Фролов, посів шосте місце (7:45.11).

 

Медаль Романчука стала четвертою в загальному заліку збірної України на Олімпійських іграх – і четвертою "бронзою".

 

“До цієї нагороди я йшов 18 років. З шести років, коли почав займатися плаванням і прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було... Це був дуже складний і незвичайний фінал. Я дуже сподівався поліпшити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили. Буду готуватися до старту на 1500 метрів”, – прокоментував Романчук.

 

29.07.2021

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