В Україні найвища кількість захворювань на ковід за понад місяць.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 846 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 24 червня (тоді було 876 недужих).

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в (195), у Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

За добу одужало 510 людей. Водночас, 480 осіб госпіталізували.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Упродовж доби в Україні зареєстрували 25 смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 250 907 осіб. Померло 52 916 людей.