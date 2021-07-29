Україна запроваджує обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії.

Кабінет Міністрів ухвалив деякі зміни щодо правил перетину державного кордону через поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення уряд ухвалив під час свого засідання у середу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МОЗ та уряд готуються до нової потенційної хвилі значного розповсюдження коронавірусу, що може бути спричинена через поширення небезпечного штаму "Дельта".

"Кожен день ми працюємо, аби якомога краще підготувати нашу медичну систему. Паралельно з цим потрібно мінімізувати можливість розповсюдження вірусу від людей, які приїжджають з-за кордону. Тому вносимо зміни в карантинну постанову 1236 в частині перетину державного кордону та режиму самоізоляції", – сказав Шмигаль.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через сім днів після офіційної публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу на території України.

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці чи українці, які прибули з Росі та Індії. Якщо вони провели останні 7 днів до перетину українського кордону в цих країнах, вони будуть підлягати обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", – розповів Ляшко.

З його слів, для громадян України, які виїхали за межі країни до моменту набуття чинності постанови, повернення додому залишатиметься без перешкод.

"З набранням чинності постанови громадяни України продовжать безперешкодно перетинати кордон в разі наявності хоча б одного щеплення від коронавірусу. Іноземці завжди повинні мати негативний результат тесту, страховий поліс, а також в разі відсутності повного курсу вакцинації в іноземця чи хоча б одного щеплення в громадянина України при перетині кордону буде запропоновано встановити додаток "Вдома". Цей додаток розпочне контролювати самоізоляцію через 72 години, якщо за цей час людина не отримає негативний результат тесту вже на території нашої держави", – пояснив Ляшко.