На Миколаївщині створять культурно-туристичний маршрут берегом Дністра.

Миколаївська міська рада за підтримки Українського культурного фонду реалізовує проєкт "Дністер: береги та притоки", який передбачає створення культурно-туристичного маршруту берегом річки Дністер. Маршрут спроєктують від села Колодруби до села Устя.

Про це повідомляє пресова служба проєкту "Дністер: береги та притоки".

"Маршрут буде проходити по березі Дністра, який є нашим об’єктом тяжіння. Частина маршруту буде проходити по території регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір'я», де збережені стариці Дністра. Це численні заболочені місця, де колись було русло. Маршрут буде ознакований, і на всій протяжності будуть встановлені інформаційні стенди про культурну та природну спадщину”, – розповів Роман Стрехалюк, координатор проєкту.

Роман звернув увагу: через пандемію коронавірусної хвороби на сплеск вийшов внутрішній туризм. "Сьогодні є величезний запит на нові, не популярні локації, де можна було б спокійно відпочити. Ми знаємо такі локації і хочемо показати їх громадськості. В рамках цього проєкту ми розробимо культурно-пізнавальний маршрут вихідного дня, який буде поєднувати культурну і природну складові. Ми хочемо, щоб туристи могли не лише проводити час для відпочинку, а й пізнавати спадщину, локальну історію та традиції”, – зазначив Стрехалюк.

Команда проєкту – це активісти з Устя, Дроговижа та Львова. Вони підтримали ініціативу заступника голови Миколаївської міської ради, вихідця з села Устя Івана Буги зі створення маршруту попри Дністер.

“Дністер – це друга річка за величиною в Україні. Я багато подорожував по Європі, Америці. Там популярно їздити на прогулянки такими природними маршрутами. Не бачу різниці, чому б у нас так не зробити, чому б не показати красу природи України. Наш Дністер дуже мальовничий: немає шуму, це 12 кілометрів наодинці з природою. Локація придатна для такого маршруту вихідного дня, і її варто відкрити для світу. Недалеко мільйонне місто, до якого 30 хвилин автомобілем. То, може, жителям та туристам такого міста показати річку, ліс та природу?” – прокоментував Іван Буга.

Проєкт "Дністер: береги та притоки" передбачає створення та популяризацію культурно-пізнавального маршруту вздовж річки Дністер у межах Миколаївської ОТГ, що у Стрийському районі Львівської області. У рамках проєкту розроблять концепцію і дорожню карту розвитку туристичних шляхів навколо села Устя та прилеглих сіл на основі культурної та природної спадщини регіону. "Результатом проєкту буде створення конкурентоспроможного культурно-пізнавального маршруту вихідного дня для мешканців області та туристів з України", – прокоментували у пресовій службі.

Проєкт реалізується в межах партнерської програми "Культура.Туризм. Регіони" Українського культурного фонду, програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ), Державного агентства розвитку туризму.