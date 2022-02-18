Головнокомандувач ЗСУ попередив про підготовку російської провокації на Донбасі.

 

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про те, що на Донбасі зауважили ознаки підготовки провокації. Генерал-лейтенант заявив, що будь-які руйнування чи жертви будуть відповдіальністю Росії.

 

 

Про це йдеться у заяві Залужного, поширеній пізно ввечері у четвер.

 

"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням. Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються "Мінських домовленостей" та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер", – заявив генерал.

 

"Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією", – наголосив Залужний.

 

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українська сторона поінформує міжнародні організації про підготовку провокацій противником.

 

Залужний констатував: станом на 19:00 17 лютого на Донбасі зафіксували 47 порушення режиму припинення вогню, 38 із них – із застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння. Він обурився, що, "використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України".

 

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого.

 

18.02.2022

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