Головнокомандувач ЗСУ попередив про підготовку російської провокації на Донбасі.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив про те, що на Донбасі зауважили ознаки підготовки провокації. Генерал-лейтенант заявив, що будь-які руйнування чи жертви будуть відповдіальністю Росії.

Про це йдеться у заяві Залужного, поширеній пізно ввечері у четвер.

"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням. Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються "Мінських домовленостей" та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер", – заявив генерал.

"Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією", – наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українська сторона поінформує міжнародні організації про підготовку провокацій противником.

Залужний констатував: станом на 19:00 17 лютого на Донбасі зафіксували 47 порушення режиму припинення вогню, 38 із них – із застосуванням забороненого "мінськими домовленостями" озброєння. Він обурився, що, "використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України".

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого.