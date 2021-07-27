Українець встановив олімпійський рекорд із плавання на Іграх у Токіо.

Український плавець Михайло Романчук виграв кваліфікацію з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.

Романчук показав результат 7.41.28 – це український національний і олімпійський рекорди. Другим став представник Німеччини Флоріан Веллброк, а третім – американець Майкл Фінке, повідомляє Ukrainian Sport TV.

Раніше олімпійського рекорду в цій дисципліні не було – попереднього разу спортсмени змагалися на 800-метровій воді ще 1904 року.

Фінал відбудеться у четвер зранку.

Разом із Романчуком у четверговому старті візьме участь і Сергій Фролов – він кваліфікувався до вирішального запливу, фінішувавши четвертим у своїй групі.

Михайло Романчук – чемпіон Європи з плавання 2020 року на дистанціях 800 і 1500 метрів вільним стилем.