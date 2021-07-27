У Німеччині здано в експлуатацію перший житловий будинок, надрукований на 3D-принтері.

Принтер здатен звести один квадратний метр житла за п'ять хвилин.

У місті Беккумі, що в німецькій землі Північний Райн-Вестфалія, офіційно відкрито перший житловий будинок у Німеччині, надрукований на 3D-принтері. Про це повідомила газета Die Zeit. На відкритті була присутня міністерка будівництва цієї федеральної землі Іна Шарренбах (Ina Scharrenbach). Чиновниця високо оцінила пілотний проєкт, назвавши його «моделлю для наслідування».

«Новий метод обіцяє економію часу та стрункіший процес будівництва. Враховуючи дефіцит кваліфікованих робітників у цій галузі, це є вирішальною перевагою. Окрім того, складні будівельні форми, які раніше потребували особливих доопрацювань – такі, як заокруглені стіни, можуть тепер бути реалізовані просто і легко», – зазначила міністерка.

Зданий в експлуатацію будинок є двоповерховим. Його житлова площа становить 160 квадратних метрів. Профінансувала проєкт федеральна земля Північний Райн-Вестфалія, вклавши в нього близько 200 тисяч євро.

«Зараз важливо здобути досвід будівництва та налагодити виробничий процес на ринку. Що більше буде житлової площі, то доступнішою буде його оренда», – зазначила Шарренбах.

3D-принтер використовує під час будівництва сопло, кероване цифровим способом, для нанесення спеціального розчину і бетону шарами завтовшки один сантиметр. Принтер можна використовувати гнучко та швидко. За даними німецьких чиновників, пристрій здатний звести один квадратний метр житла за п'ять хвилин.