Зеленський усунув трьох заступників Баканова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив низку посадовців Служби безпеки України.

Зокрема, Руслана Баранецького звільнили з посади першого заступника голови СБУ і увільнили від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки, передає пресова служба ОП.

Василя Малюка звільнили з посади першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Сергія Андрущенка усунули з посади заступника голови СБУ і перевели на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.

Крім того, звільнили начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького – з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Президент Володимир Зеленський назвав основною метою цих кадрових рішень забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Законопроект опрацьовується у Верховній Раді.

"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", – зазначив Зеленський.

Втім Зеленський стверджує, що він уже зараз хоче посилювати роботу СБУ з урахуванням майбутніх змін.

"Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", – сказав Зеленський.

В ОП зазначиил, що, згідно з експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень.

В Офісі Президента підкреслили, що фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.

"Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів", – додав Зеленський.