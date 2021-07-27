Зеленський усунув трьох заступників Баканова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив низку посадовців Служби безпеки України.
Зокрема, Руслана Баранецького звільнили з посади першого заступника голови СБУ і увільнили від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки, передає пресова служба ОП.
Василя Малюка звільнили з посади першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Сергія Андрущенка усунули з посади заступника голови СБУ і перевели на посаду першого заступника голови СБУ й керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.
Крім того, звільнили начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексія Корнійчука та Віталія Монастирецького – з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.
Президент Володимир Зеленський назвав основною метою цих кадрових рішень забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту реформи відомства. Законопроект опрацьовується у Верховній Раді.
"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", – зазначив Зеленський.
Втім Зеленський стверджує, що він уже зараз хоче посилювати роботу СБУ з урахуванням майбутніх змін.
"Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", – сказав Зеленський.
В ОП зазначиил, що, згідно з експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень.
В Офісі Президента підкреслили, що фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.
"Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів", – додав Зеленський.
27.07.2021