Білоруський авіадиспетчер, який посадив літака з Протасевічем, безслідно зник.

Колеги авіадиспетчера стверджують, що той таємно полишив країну разом із родиною.

Авіадиспетчер Олег Галегов, який екстрено посадив у Мінську літак авіакомпанії Ryanair, на облавку якого перебував засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевіч, утік із Білорусі. Про це повідомило білоруське видання «Наша Ніва» з покликом на слова кількох диспетчерів «Белаэранавігацыі». Галегов таємно полишив країну разом з родиною ще на початку липня, не розповівши нікому з колег про свої плани.

«Диспетчер Олег Галегов мешкав у Мінську з родиною, кілька днів ми не могли додзвонитися йому на домашній телефон. Він працював в "Белаэранавігацыі" щонайменше з 2010 року. На початку липня він мав вийти на свою зміну після відпустки, його прізвище стояло в журналі чергування. Утім колеги його так досі й не бачили», – подає видання.

Колеги Галегова підтвердили журналістам видання «Наша Ніва», що він різко зник, відключивши телефон і видаливши свої сторінки в соцмережах. Хоча в «Белаэранавігацыі», своєю чергою, запевняють, що Галегов працює далі. Заступник генерального директора компанії Іван Герловський спочатку сказав, що Галегов був у відпустці з червня і він нічого не знав про його зникнення чи звільнення. На уточнююче запитання, чому організація має такі тривалі відпустки, Герловський не зміг відповісти нічого змістовного.

Нагадаємо, що 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів за маршрутом Атени–Вільнюс, був змушений здійснити екстрену посадку в Мінську через повідомлення про замінування. Для супроводу лайнера було піднято винищувач МіГ-29. Бомби на борту не виявлено. Проте білоруські силовики затримали на мінському летовищі двох пасажирів: Романа Протасевіча і Софію Сапєгу.

Влада Білорусі звинувачує Романа Протасевіча за трьома статтями кримінального кодексу країни: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі), 293 (організація масових заворушень) і 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Росіянка Софія Сапєга проходить підозрюваною за двома статтями КК Білорусі: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі) і 342 (участь у масових заворушеннях).