Протасевіча відправлено під домашній арешт.

Так само змінили запобіжний захід і його дівчині Софії Сапєзі.

Колишній головного редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевіч відправлений зі СІЗО КДБ Білорусі під домашній арешт. Про це повідомив телеканал «Белсат». Про зміну запобіжного заходу розповів батько Романа. «Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Можливо, відбувається політична гра», – зазначив Дмитро Протасевіч. За його словами, ні адвокат, ні влада «нічого не говорять».

Під домашній арешт переведено й дівчину Романа Протасевіча Софію Сапєгу. Наразі Протасевіч і Сапєга живуть у різних орендованих помешканнях в Мінську. Вітчим Сапєги Сергій Дудич зазначив, що для родичів переведення обидвох в’язнів під домашній арешт стало несподіванкою. «Ми перебуваємо в шоці», – зізнався він.

Адвокат Софії Сапєги Антон Гашинський в етері російського телеканалу «Дождь» підтвердив інформацію про те, що дівчину перевели під домашній арешт. За його словами, у його підзахисної є можливість зустрічатися з батьками. Гашинський пов'язав переведення зі СІЗО під домашній арешт зі зустріччю президентів Росії і Білорусі.

Нагадаємо, що 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів за маршрутом Атени–Вільнюс, був змушений здійснити екстрену посадку в Мінську через повідомлення про замінування. Для супроводу лайнера було піднято винищувач МіГ-29. Бомби на борту не виявлено. Проте білоруські силовики затримали на мінському летовищі двох пасажирів: Романа Протасевіча і Софію Сапєгу.

Влада Білорусі звинувачує Романа Протасевича за трьома статтями кримінального кодексу країни: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі), 293 (організація масових заворушень) і 342 (організація дій, що грубо порушують громадський порядок). Росіянка Софія Сапєга проходить підозрюваною за двома статтями КК Білорусі: 130 (розпалювання соціальної ворожнечі) і 342 (участь у масових заворушеннях).