Євроунія закрила своє небо для Білорусі.

Це відбулося в рамках санкцій проти Мінська за захоплення літака Ryanair.

Європейська Унія офіційно закрити для всіх білоруських літаків свій повітряний простір. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, таке рішення в п’ятницю, четвертого червня, ухвалила Рада ЄУ.

«З огляду на ситуацію в Білорусі, Рада ЄУ сьогодні вирішила посилити чинні обмежувальні заходи і запровадити заборону на проліт через повітряний простір ЄУ і доступ до аеропортів ЄУ всім білоруським авіаперевізникам», – йдеться в опублікованій Євроунією заяві.

У заяві пояснюється, що таке рішення було ухвалене на основі домовленостей, досягнутих на засідання Європейської Ради 24 і 25 травня 2021 року. «Тоді глави держав і урядів ЄУ рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року, створивши тим самим загрози для безпеки авіасполучення», – йдеться в заяві.

Санкції передбачають заборону літакам «Белавиа» та інших білоруських держкомпаній перетинати повітряний простір всіх 27 держав Євроунії і приземлятися в на летовищах країн-членів ЄУ. Також європейським національним авіаперевізникам забороняється літати в Білорусь.

Окрім закриття повітряного простору, ЄУ планує запровадити санкції проти державних підприємств Білорусі, а також розширити список білоруських чиновників і силовиків, щодо яких буде введено заборону на в'їзд до ЄУ і заморожування активів на території Євроунії.

Нагадаємо, що 23 травня білоруська влада примусила авіалайнер компанії Ryanair, що летів з Атен до Вільнюса, екстрено приземлитися в Мінську. Літак був посаджений після повідомлення про мінування повітряного судна, що виявилося хибним, і піднятого в повітря білоруського винищувача. Були затримані двоє пасажирів – опозиційний журналіст Роман Протасевіч і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапєга.