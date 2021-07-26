У Тунісі спалахнула політична криза на тлі пандемії.

Президент увів війська до столиці країни.

 

 

До столиці Тунісу за наказом президента Каїса Саїда введено війська. Це відбулося вслід за серією рішень глави держави, котрий усунув з посади прем'єр-міністра Хашима Машиші, позбавив депутатської недоторканності членів Асамблеї народних представників (однопалатного парламенту), а спікерові Рашидові Ганнуші заборонив полишати країну.

 

Глава держави підписав відповідні укази на тлі антиурядових виступів, які прокотилися країною у вихідні – на 64-ту річницю незалежності Тунісу. Опозиція вже назвала дії президента переворотом. Про це повідомив телеканал Euronews.

 

«Я ухвалив ці рішення й ухвалюватиму нові – у формі указів, передбачених конституцією, доти, допоки в Туніс не повернеться суспільна злагода і допоки ми не врятуємо державу», – попередив президент Саїд.

 

Учасники протестів вимагали розпуску парламенту, суду над корупціонерами і притягнення до відповідальності тих, хто винен у погіршенні епідеміологічної та соціально-економічної ситуації в республіці.

 

Туніс нині посідає одне з перших місць у світі за рівнем смертності від коронавірусу. Влада визнала, що лікарняна система фактично завалилася. Президент пообіцяв, що управління кризою візьме на себе армія. Війська наразі зайняли позиції в центрі міста, зокрема, поряд з будівлею Асамблеї народних представників і штаб-квартири національної телекомпанії. Окрім того, військовики блокували Палац уряду і не пропускають нікого на його територію.

 

Своєю чергою голова парламенту Рашид Ганнуші звинуватив президента в діях, спрямованих проти конституції республіки. За словами Ганнуші, президент «виступив проти революції і конституції». Він закликав тунісців «діяти мирно для відновлення демократії».

26.07.2021

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