В Україні дозволять змішувати різні вакцини проти COVID-19.

 

Міністерство охорони здоров’я України готує офіційні рекомендації про можливість змішування різних вакцин проти коронавірусної хвороби.

 

 

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю виданню "Апостроф".

 

З його слів, українські фахівці при розробці рекомендацій керуються результатами міжнародних досліджень, вказівками виробників і досвідом інших держав.

 

Національна технічна група експертів з питань імунізації вже рекомендувала змішувати вакцини проти коронавірусу, тож тепер у МОЗ будуть оформлювати сам наказ і розробляти детальні покрокові інструкції.

 

"Ідеться про можливість введення другої дози препарату Pfizer/BioNTech після першої дози вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря", – розповів він.

 

26.07.2021

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