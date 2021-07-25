У Бразилії проходять масові антипрезидентські акції.

Бразилійці вимагають демісії Болсонару за його безглузду політику щодо боротьби з COVID-19.

У Бразилії десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки правопопулістського президента Жаїра Болсонару (Jair Bolsonaro). Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, бразилійці незадоволені політикою глави держави в царині боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2, а також корупцією у вищих ешелонах влади.

Протести, організовані прихильниками лівого політичного курсу, профспілками і громадськими об'єднаннями, проходять вже четверті вихідні поспіль. Цього разу вони відбулися в чотирьох сотнях міст у цілій країні.

У другому за величиною місті країни – Ріо-де-Жанейро – тисячі демонстрантів у суботу, 24 липня, вийшли на мітинг в червоному одязі і захисних масках. Вони тримали плакати з написами: «Геть корумпованого злочинця!», «Імпічмент – зараз!», «Ми хочемо щеплень, він хоче хабарів!».

Протестувальники передовсім закидають президентові, який неодноразово висловлював сумнів у небезпеці коронавірусу, що в країні з великим запізненням запровадили заходів проти поширення коронавірусу, зволікали з початком кампанії вакцинації населення. Водночас Болсонару звинувачують у високому рівні безробіття і відсутності обіцяної підтримки малозабезпечених груп населення, економічно постраждалих від пандемії.

Президент з початку пандемії виступав проти локдавну й інших обмежень, покликаючись на високу вартість таких заходів для економіки. Наразі комітет Національного конґресу – парламенту країни – розслідує законність дій Болсонару під час епідемії.

Тим часом соціологія демонструє суттєве падіння рейтингу популярності Жаїра Болсонару. Згідно з недавніми опитуваннями громадської думки, схвалення дій президента впало до мінімального й становить лише 24 відсотки. Якби вибори президента відбулися найближчими днями, Болсонару програв би своєму головному конкурентові, експрезидентові Луїсові Інасіу Лулі да Сільві (Luiz Inacio Lula da Silva), який дотримується лівих поглядів. Вибори глави бразильської держави заплановані на наступний рік.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок неділі, 25 липня, в Бразилії з початку пандемії було інфіковано коронавірусом 19 670 534 особи. Від COVID-19 померли 549 500 осіб. Наразі бразилійці отримали понад 130 млн доз вакцини від коронавірусу. Близько 45 відсотків отримали перший заштрик і близько 17 відсотків – обидва. Населення країни перевищує 212 млн.