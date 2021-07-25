В Україні за добу захворіло 286 осіб, 159 одужало.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 286 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 159 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (85), Одеській (23) та Дніпропетровській (21) областях.

 

Упродовж зафіксували 12 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Загалом за весь час епідемії в Україні захворіло 2 248 450 осіб. Померло 52 847 людей.

 

25.07.2021

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