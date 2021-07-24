США активізували авіаудари по талібах в Афганістані.

Вашінґтон звинувачує «Талібан», що той своїм наступом порушує досягнуті домовленості, таліби в тому ж звинувачують США.

Сполучені Штати активізували за останні кілька днів здійснення в Афганістані ударів з повітря по бойовиках радикального руху «Талібан». Про це повідомила газета The Washington Post.

Покликаючись на двох неназваних функціонерів Пентаґону, видання уточнило, що принаймні чотири таких авіаудари було вчинено 21 і 22 липня. Ці бомбардування були здійснені в тому числі в провінції Кандагар, яка є цитаделлю талібів. За свідченням двох згаданих джерел газети, удари завдавалися на запит афганських сил безпеки з метою їхньої підтримки під час зіткнень з талібами або для знищення озброєнь, яке потрапило в руки бойовиків, включно з артилерією, військовими автомобілями та іншим майном.

Цитуючи представника Збройних сил Афганістану, видання пише, що мова йде про суттєве розширення американських операцій проти талібів в порівнянні з останніми місяцями. У публікації також наводяться висловлювання офіційного представника руху «Талібан» Забіхула Муджахида, який охарактеризував те, що відбувається як порушення домовленостей США з талібами, яке загрожує «негативними наслідками».

Своєю чергою Білий дім звинуватив талібів, що саме вони порушують домовленості, досягнуті під час перемовин, здійснюючи широкомасштабний наступ на позиції урядової армії Афганістану. Адже під час перемовин у Досі представники «Талібану» гарантували американцям, що навіть після виведення військ не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їхніх союзників.

Тим часом президент США Джо Байден попросив Конґрес про надання 3,3 мільярда доларів на підтримку силових структур Афганістану. Мільярд доларів повинен піти на фінансування афганських ВПС, в тому числі поставки літаків, ще мільярд доларів призначений для закупівлі палива, боєприпасів і запчастин для збройних сил; і 700 мільйонів доларів – на виплату грошового забезпечення афганським військовослужбовцям.

Нагадаємо, що 14 квітня Байден оголосив про рішення завершити операцію в Афганістані, яка стала найтривалішою закордонною військовою кампанією в американській історії. Цю війну США почали в жовтні 2001 року. Виведення американських військ стартувало в травні. Передбачається, що військовий контингент США цілковито полише Афганістан до 11 вересня.