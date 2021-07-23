Зізнання

Василь МАХНО

 

Я би міг зціпити вуста й змовчати

або камінь відсунути носком кеда:

потяг під’їде вночі під Козятин

а пором – під Мангеттен

 

нині милуюся цвітом гортензій

тоді – я писав про пелюстки маґнолій

дрібка солі для ґрунту поезії

решту – життя досолить

 

заростуть кропивою пам'ять і дворик

відцвіте за тиждень духм’яна кашка

тне повітря серпневий звук – як цизорик –

і линяє – як пес – мій кашкіт

 

тай уже з ненаписаних книг не збудую

дерев’яний будинок чи ветху пристань

кожен сам для себе зимує

щоб летіти самому й самому плисти

 

проминуть – будь певна – вірші й комети

не мені про це тобі вже казати

підпливає пором під Мангетен

ну а потяг присів під Козятин

 

ну і я що тримаюсь за вірш як щоглу

за стоп-кран як в плацкарті

знаю музика пишеться з тиші – з нічого

і гніздиться у нотах Пярта

 

 

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