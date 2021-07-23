Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Іншим указом Зеленський звільнив із цією посади Валерія Кондратюка.
Укази датовані 23 липня. Їх опубліковано на сайті керівника держави.
"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Головою Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі №303/2021.
Попередньо указом №301/2021 Президент звільнив Валерія Кондратюка з посади очільника СЗР.
Водночас Зеленський звільнив Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень – головного державного think tank.
Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві. Доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Із квітня 2014 року до серпня 2019 року працював заступником секретаря РНБО, із серпня 2019 року – директор Національного інституту стратегічних досліджень.
23.07.2021