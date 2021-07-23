Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Іншим указом Зеленський звільнив із цією посади Валерія Кондратюка.

 

 

Укази датовані 23 липня. Їх опубліковано на сайті керівника держави.

 

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича Головою Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в указі №303/2021.

 

Попередньо указом №301/2021 Президент звільнив Валерія Кондратюка з посади очільника СЗР.

 

Водночас Зеленський звільнив Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень – головного державного think tank.

 

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві. Доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Із квітня 2014 року до серпня 2019 року працював заступником секретаря РНБО, із серпня 2019 року – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

 

23.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
У Львові затримали прокурора за хабар від поліцейського.
У Львові на хабарі у 2 тисячі доларів затримали прокурора.
22.07.21 | >>>> | Галичина
Еволюція наживо
Через 500 поколінь одноклітинні зелені водорості здійснюють перші кроки до багатоклітинності.
22.07.21 | | Наука
Бути собі ціллю
Наталія СЕРЕДЮК
У львівському театрі Лесі Українки вирішили вчити акторської майстерності всіх охочих і вже випустили перший набір, що не мав обмежень ані за віком, ні за фахом
21.07.21 | | Галичина
Кам’яниця Филиповичівська на вулиці Руській, 8
Оксана Бойко
Ренесансова кам'яниця XVII ст. на місці ґотичної, реконструйована (1740) у стилі пізнього бароко. В подвір’ї її звели офіцину під склади (1859). Її самочинний ремонт і призвів до обвалу муру
21.07.21 | | Минуле
Ґрем Вік. EX TERRA OMNIA
© Аделіна Єфіменко
Партиципальність публіки була його метою. Ґрем Вік мріяв про подальше втілення концепції опери майбутнього. Вторгнення смерті від наслідків Covid-19 зупинило багато планів режисера.
20.07.21 | | Штука
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21 | | Наука
Че Гевару на Новоросію
Володимир СЕМКІВ
Підтримати угруповання «Л/ДНР» для чеських марґіналів стало своєрідною субкультурою. Вони роблять якусь там революцію проти світового капіталізму
20.07.21 | | Україна
Голос крові
Олександр Ірванець
Місяць тому президент сусідньої держави повідомив на весь світ, що президент моєї держави — єврей. Акцентував, так би мовити, на національній приналежності.
20.07.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.