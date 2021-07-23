На офіційній інтернет-сторінці Олімпіади Крим повернули Україні.

 

Адміністратори офіційного інтернет-сайту Олімпіади-2020 в Токіо виправили мапу, на якій Крим був відокремлений від Україні позначкою кордону. Тепер територію України на графіці позначено у міжнародно визнаних кордонах.

 

 

Як писав Z, на офіційній інтернет-сторінці Олімпійських ігор зауважили зображення карти України, на якій півострів Крим відмежовано від решти території позначкою кордону. Ця картинка з'являлася у віконечку Olympics Cheer Zone у рубриці Fan Map, якщо зайти на сторінку, присвячену виступам України на Олімпіадах.

 

У четвер увечері Міністерство закордонних справ України заявило про намір розібратися з цією мапою й звернулося до Міжнародного олімпійського комітету та Олімпійського комітету Японії з проханням усунути помилку та надати роз'яснення.

 

 

Згодом адміністратори офіційного сайту вимкнули функцію, на якій відтворювалися мапи країн. У п'ятницю цю функцію відновили вже із коректним зображенням. 

 

Російський медіа-ресурс "РІА Новості" узяв пояснення у Міжнародного олімпійського комітету: "Це була прикра помилка провайдера, яку було негайно виправлено, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення", – повідомили в МОК.

 

Змагання на Олімпійських іграх у Токіо почнуться 23 липня. Турнір триватиме до 8 серпня.

 

Олімпіаду планували на 2020 рік – її відклали через пандемію COVID-19. Спортивні арени будуть закриті для глядачів.

 

Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

 

Росія через дискваліфікацію не може брати участі в турнірі. Тамтешні спортсмени виступають під знаменами Російського олімпійського комітету.

 

23.07.2021

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