Число захворювань на ковід вийшло в Україні на місячний максимум.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 763 нових випадки коронавірусної хвороби. Це максимальний показник, починаючи із 24 червня (тоді було 876 захворювань).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість випадків виявили у Києві (226), у Донецькій (79) та Харківській (67) областях.

Упродовж минулої в Україні зафіксували 21 смерть, спричинену ускладненнями від COVID-19.

За день повідомили про 639 одужань.

Офіційно в Україні 10 966 активних захворювань на ковід – максимум за два тижні.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 247 419 осіб, померло – 52 811.