Галицькі хроніки COVID-19: 23 липня.

Станом на 09:00 23 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 875 хворих на сovid-19. За минулу добу – 36 нових випадки: 18 – на Львівщині (проведено 694 ПЛР-дослідження), 8 – на Тернопіллі (проведено 296 ПЛР-досліджень) та 10 – на Івано-Франківщині (проведено 242 ПЛР-досліджень).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадкі від covid-19 у галицьких областях.
Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 липня (09:00): 70 147 випадків, 8 нових
Тернопіль – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Збаразькийрайон – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Тернопільський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 липня (09:00): 137 920 випадків, 18 нових
Львів – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 липня (09:00): 86 808 випадків, 10 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Городенківський район – 2 особи
Верховинський район – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 1 особа
Снятинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.07.2021