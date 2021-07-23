Галицькі хроніки COVID-19: 23 липня.

Станом на 09:00 23 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 875 хворих на сovid-19. За минулу добу – 36 нових випадки: 18 – на Львівщині (проведено 694 ПЛР-дослідження), 8 – на Тернопіллі (проведено 296 ПЛР-досліджень) та 10 – на Івано-Франківщині (проведено 242 ПЛР-досліджень).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадкі від covid-19 у галицьких областях.

Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 липня (09:00): 70 147 випадків, 8 нових

Тернопіль – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Збаразькийрайон – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Тернопільський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 липня (09:00): 137 920 випадків, 18 нових

Львів – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 липня (09:00): 86 808 випадків, 10 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Городенківський район – 2 особи

Верховинський район – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 1 особа

Снятинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.