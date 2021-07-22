Галицькі хроніки COVID-19: 22 липня.

Станом на 09:00 22 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 839 хворих на сovid-19. За минулу добу – 44 нових випадки: 24 – на Львівщині (проведено 805 ПЛР-досліджень), 6 – на Тернопіллі (проведено 390 ПЛР-досліджень) та 14 – на Івано-Франківщині (проведено 240 ПЛР-досліджень).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадкі від covid-19 у галицьких областях.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 липня (09:00): 70 139 випадків, 6 нових

За даними Тернопільського ОЛЦКПХ МОЗ України – 9 нових випадків

Тернопіль – 5 осіб

Бережанський район – 1 особа

Підгаєцький район – 1 особа

Підворлочиський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 липня (09:00): 137 902 випадки, 24 нових

Львів – 15 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 липня (09:00): 86 798 випадків, 14 нових

Івано-Франківськ – 1 особа

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 6 осіб

Долинський район – 3 особи

Коломийський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.