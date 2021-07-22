Галицькі хроніки COVID-19: 22 липня.

 

Станом на 09:00 22 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 839 хворих на сovid-19. За минулу добу – 44 нових випадки: 24 – на Львівщині (проведено 805 ПЛР-досліджень),  6 – на Тернопіллі  (проведено 390 ПЛР-досліджень) та 14 – на Івано-Франківщині (проведено 240 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадкі від covid-19 у галицьких областях.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 липня (09:00): 70 139 випадків, 6 нових

 

За даними Тернопільського ОЛЦКПХ МОЗ України – 9 нових випадків

Тернопіль  –  5 осіб

Бережанський район  –  1 особа

Підгаєцький район  –  1 особа

Підворлочиський район  –  1 особа

Тернопільський район  –  1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 липня (09:00): 137 902 випадки, 24 нових

 

Львів  – 15 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 липня (09:00): 86 798 випадків, 14 нових

 

Івано-Франківськ  –  1 особа

Богородчанський район  –  1 особа

Городенківський район  –  6 осіб

Долинський район  –  3 особи

Коломийський район –  3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

22.07.2021

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