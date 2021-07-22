Китай відмовив ВООЗ в повторному розслідуванні походження коронавіруса.

Низка країн-членів ВООЗ вимагають продовження розслідування і повної перевірки всіх лабораторій, які могли становити небезпеку. 

 

 

Китайське Міністерство охорони здоров'я з відмовило Всесвітній організації охорони здоров'я в проведенні аудиту своїх лабораторій. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. ВООЗ мала намір достовірно встановити походження коронавіруса Sars-CoV-2, остаточно спростувавши або підтвердивши теорію про його штучне походження.

 

16 липня в Женеві глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав провести інспекцію лабораторій в Китаї в рамках другого етапу розслідування причин походження Sars-CoV-2. «Незалежна експертна перевірка відповідних лабораторій і дослідницьких центрів повинні стати пріоритетом в розслідуванні», – сказав він.

 

Пекін, своєю чергою, різко розкритикував ВООЗ у зв'язку із запланованою нею перевіркою лабораторій в КНР. Заступник голови Державного комітету з питань гігієни та охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь заявив на пресконференції в Пекіні в четвер, 22 липня: «Якщо чесно, то коли я вперше побачив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження вірусу, я був дуже здивованим. В цьому плані гіпотеза про порушення Китаєм лабораторних процедур і подальшого витоку виведена в розряд пріоритетів. З цього моменту неповагу до здорового глузду і зарозумілість щодо науки в цьому плані тільки наростають. Сподіваємося, що ВООЗ візьме до уваги міркування і пропозиції китайських експертів та займеться з'ясуванням походження вірусу науковими методами, позбувшись політичного впливу».

 

Нагадаємо, що під час першого етапу розслідування ВООЗ, який завершився наприкінці березня, організація дійшла висновку, що теорія про витік вірусу з Вуханьської біолабораторії все ж вкрай малоймовірна, і вірус швидше за все дійсно походить від кажанів. Однак як саме це сталося, досі залишається загадкою.

 

Проте в середині травня близько двох десятків відомих науковців опублікували в провідному науковому журналі Science відкритого листа, в якому поставили під сумнів попередні висновки ВООЗ щодо походження коронавіруса і закликали провести ретельніше розслідування версії про штучне походження Covid-19.

 

22.07.2021

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