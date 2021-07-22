За добу на ковід в Україні захворіло на 225 людей більше, аніж одужало.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 726 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужала 501 людина.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (246), у Донецькій (44), Одеській (42) та Харківській (41) областях.

 

Якщо порівнювати статистику захворювань тиждень до тижня у разах (цей показник близький до індексу репродуктивності R₀), то коефіцієнт сягнув 1,14; крива виразно прямує догори.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Окрім того, в Україні почала зростати частка позитивних тестів на ковід. Минулої доби – 1,53%.

 

Частка позитивних тестів

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 21 смерть, спричинену ускладненнями від ковіду. Загалом за весь час епідемії померло 52 790 людей.

 

22.07.2021

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