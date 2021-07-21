В Угорщині пройде референдум про захист дітей від ЛГБТ.

Його проведення оголосив прем’єр-міністр Віктор Орбан, аби відстояти перед тиском Брюсселя відповідний угорський закон.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення референдуму з питань захисту дітей. Це пов’язано з вимогою Європейської Комісії до офіційного Будапешта переглянути угорський закон, який забороняє використання в школах та інших закладах для неповнолітніх літературу і наочні матеріалів, які пропагують гомосексуальні відносини. Про це глава угорського уряду заявив в середу, 21 липня, в своєму зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook.

«Останніми тижнями Брюссель явно нападав на Угорщину через її закон про захист дітей. Угорське законодавство не допускає пропаганди сексуальних відносин в дитячих садках, школах, на телебаченні і в рекламі. Коли тиск на нашу країну настільки великий, тільки загальне волевиявлення може захистити Угорщину, тому уряд вирішив ініціювати референдум», – заявив угорський лідер.

Коли відбудеться референдум, Орбан ще не уточнив. Він лише повідомив, що в бюлетені буде включено кілька питань: чи підтримують громадяни організацію в школах уроків на тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, чи вважають вони за необхідне пропаганду зміни статі серед дітей, чи згодні з обмеженнями на показ дітям матеріалів, які можуть вплинути на сексуальну орієнтацію, а також матеріалів про зміну статі.

«Я прошу вас відповісти "ні" на ці запитання, як ми сказали "ні" п'ять років тому, коли Брюссель намагався примусити впустити міґрантів до Угорщини. Врешті-решт референдум і загальна воля зупинили Брюссель. Ми зробили це один раз, і разом зробимо це знову», – додав Орбан.

Нагадаємо, що 15 липня Єврокомісія розпочала юридичну процедуру усунення порушень щодо Угорщини і Польщі за місцеві закони, які, на думку Брюсселя, обмежують права сексменшин. Якщо Варшава і Будапешт не прислухаються до претензій ЄК, Брюссель може подати проти них позови до Європейського суду загальної юрисдикції, який під загрозою штрафів має право зобов'язати ці країни виконати вимоги ЄК.