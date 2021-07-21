Динаміка поширення ковіду пришвидшилася до стоденного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 655 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 577 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (232) і Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Якщо судити із кількох ключових показників, то можна зробити висновок, що в Україні починається нова хвиля епідемії. Згідно з офіційною статистикою, в Україні зросла інтенсивність передачі вірусу у ланцюжках. Поточний коефіцієнт R₀ складає 1,066, це максимум за 113 днів.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

До того ж в Україні почала зростати частка позитивних результатів серед здійснених тестувань – минулої доби вона становила 1,46%.

Частка тестувань на ковід із позитивним результатом

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 13 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 52 769 людей.