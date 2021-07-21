США і Німеччина обіцяють захищати Україну від тиску через «Північний потік-2».

Вашінґтон і Берлін домовилися запроваджувати санкції проти Росії, якщо та використовуватиме газогін проти України.

Сполучені Штати і Німеччина домовилися вжити заходів проти Росії, якщо Москва почне використовувати газогін «Північний потік-2» для завдання шкоди Україні або іншим країнам Східної Європи. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на два джерела, знайомих з двосторонньою угодою між Вашінґтоном і Берліном, підписання якої очікують в середу, 21 липня.

Угода, текст якої доопрацьовували високопоставлені офіційні особи двох країн протягом останніх місяців і про яку у вівторок вперше повідомила інформаційна аґенція Reuters, вирішить давню суперечку щодо трубопроводу вартістю 11 мільярдів доларів, який будують дном Балтійського моря для транспортування газу з Росії до Німеччини. Наразі будівництво газогону завершено на 98%.

Те, що Берлін погодився зі свого боку запроваджувати, у разі чого, санкції проти Москви, свідчить про поступку з боку бундесканцлерки Анґели Меркель. Досі вона утримувалася від незалежних кроків проти Кремля. При цьому Берлін готовий не тільки вжити односторонніх заходів, а й наполягатиме на реакції на рівні ЄУ, вказує далі Bloomberg. У числі іншого, відповідні заходи можуть передбачати обмеження російського експорту енергоносіїв.

Як зазначає Bloomberg, посилаючись на неназваного високопоставленого представника адміністрації США, сторони навмисно вирішили зробити формулювання щодо санкцій розпливчастими, щоб не відкривати Москві схему своєї відповіді на її зловмисні дії.

Окрім того, в проєкті угоди передбачені інвестиції в розмірі до одного мільярда доларів в так званий зелений фонд, метою якого стане допомога Україні в переході на поновлювані джерела енергії. Подробиці про фінансування фонду поки що невідомі, але гроші, швидше за все, надійдуть від приватних компаній і будуть забезпечені державними гарантіями, сказало одне з джерел аґенції. При цьому Німеччина зобов'язується внести в цей фонд початкові 175 мільйонів доларів. Водночас ФРН призначить спецпосланця для підтримки двосторонніх енергетичних проєктів з Україною. На ці цілі буде надано ще 70 мільйонів доларів.