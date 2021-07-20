Україна перейшла до п'ятого етапу вакцинації від ковіду.

Україна розпочинає п'ятий етап кампанії вакцинації проти COVID-19. Із 21 липня вакцинуватися зможуть усі охочі дорослі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство охорони здоров'я готове розпочати п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Із 21 липня всі дорослі, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти COVID-19", – сказав міністр.

Він зазначив, що щепитися можна буде в найближчому пункті щеплень або в центрі масової вакцинації.

Ляшко нагадав, що на сьогодні в Україні вже здійснено 4,179 мільйона вакцинацій проти COVID-19, повністю вакциновано понад 1,461 мільйона осіб – медиків, педагогів, військових, соцпрацівників, літніх громадян та інших. Водночас Україна постійно нарощує темпи вакцинації.

Зі слів Ляшка, у червні в Україні здійснили майже вчетверо більше щеплень, ніж у травні, а за 19 днів липня вже зробили понад 1,503 млн щеплень, майже стільки, скільки в червні.