Україна перейшла до п'ятого етапу вакцинації від ковіду.

 

Україна розпочинає п'ятий етап кампанії вакцинації проти COVID-19. Із 21 липня вакцинуватися зможуть усі охочі дорослі.

 

 

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Міністерство охорони здоров'я готове розпочати п'ятий етап вакцинації проти COVID-19. Із 21 липня всі дорослі, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти COVID-19", – сказав міністр.

 

Він зазначив, що щепитися можна буде в найближчому пункті щеплень або в центрі масової вакцинації.

 

Ляшко нагадав, що на сьогодні в Україні вже здійснено 4,179 мільйона вакцинацій проти COVID-19, повністю вакциновано понад 1,461 мільйона осіб – медиків, педагогів, військових, соцпрацівників, літніх громадян та інших. Водночас Україна постійно нарощує темпи вакцинації.

 

Зі слів Ляшка, у червні в Україні здійснили майже вчетверо більше щеплень, ніж у травні, а за 19 днів липня вже зробили понад 1,503 млн щеплень, майже стільки, скільки в червні.

 

20.07.2021

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