Україна, Молдова і Грузія підписали Батумську декларацію про інтеграцію в ЄС.

Президенти України, Грузії та Молдови під час зустрічі в Батумі підписали "Декларацію Батумського саміту", в якій підтвердили свої європейські аспірації.

Текст декларації опубліковано на сайті керівника держави.

"Ми підтверджуємо свою непохитну відданість продовженню процесу нашої інтеграції до Європейського Союзу шляхом всеосяжних реформ, спрямованих на зміцнення наших демократичних інституцій, та поступовому наближенню нашого законодавства у відповідних сферах до ключових елементів права ЄС", — йдеться у документі.

Декларація визначає, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Євросоюзом.

"Надання європейської перспективи трьом асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та ширших реформ. У цьому контексті ми нагадуємо, що, відповідно до статті 49 Договору про ЄС, Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності та віддані їхньому просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу", — ідеться у документі.

Три країни також наголошують на готовності співпрацювати з ЄС у сфері спільної політики безпеки та оборони, у тому числі щодо протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості, боротьби з дезінформацією, розвитку платформ співпраці з відповідними відомствами та службами ЄС.

У Батумі Володимир Зеленський застеріг Європейський Союз: якщо ЄС не засвідчить "залізної підтримки" європейських прагнень України, Грузії та Молдови, то "дехто продемонструє залізні м’язи біля наших кордонів".

"Якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізної підтримки європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м’язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту… Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово. Але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу", — сказав Зеленський.

На його думку, доказом того, що Україні, Грузії та Молдові є місце в європейському майбутньому, може стати надання їм європейської перспективи як державам, що поділяють спільні цінності.

Президент зауважив, що в грудні має відбутись черговий саміт країн "Східного партнерства". "Це дуже важливо. Але відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. Інакше, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього взагалі. Наступний саміт має показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС", – сказав Президент України.

Керівник держави додав, що Україна буде підтримувати цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації європейських прагнень.

"Вірю, що ми разом з вами дійдемо до мети. І разом відзначимо поповнення європейської родини трьома сестрами – Україною, Грузією та Молдовою", – резюмував Зеленський.