США й Німеччина незабаром досягнуть угоди щодо «Північного потоку-2».  

Газогін буде добудовано, проте Вашінґтон і Берлін зроблять «значний внесок» в підвищення енергобезпеки України.

Очікують, що найближчими днями США та Німеччина оголосять про угоду, яка дозволить залагодити тривалі суперечки в питанні будівництва газогону «Північний потік-2». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела, ознайомлені з ходом німецько-американських перемовин.

«Ми очікуємо, що цей діалог дозволить знайти рішення вже в найближчі кілька днів», – підкреслив один зі співрозмовників аґенції. Він позитивно охарактеризував перебіг процесу. За словами другого співрозмовника, такий сценарій передбачатиме, що чергові штрафні заходи США щодо проєкту, затвердження яких поки що призупинено, так і не почнуть діяти.

Минулого тижня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запевняв, що була проведена велика підготовча робота «для узгодження позицій Берліна і Вашингтона». «Думаю, що за багатьма пунктами ми зблизилися», – підкреслив глава німецького зовнішньополітичного відомства 13 липня.

За даними Reuters, в рамках угоди США і Німеччина планують зробити «значний внесок» в підвищення енергобезпеки України. Інших подробиць аґенція не наводить.

Своєю чергою, бундесканцлерка ФРН Анґела Меркель під час візиту до Вашінґтона вказала на важливість збереження транзиту газу через Україну і після введення «Північного потоку-2» в експлуатацію.

Відомо теж, що Дерек Чолле (Derek Chollet), старший радник держсекретаря Ентоні Блінкена, зустрінеться у вівторок та середу у Києві з найвищими українськими урядовцями, аби запевнити Київ щодо гарантій енергетичної безпеки.