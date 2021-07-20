Число добових випадків ковіду знову перевищило кількість одужань.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 598 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 540 людей.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (228), у Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

 

Динаміка поширення ковіду (тиждень до тижня)

 

Упродовж минулої доби зареєстрували 25 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 52 756 людей.

 

20.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21 | | Наука
Що спільного між дитячими конструкторами і математикою?
Просторове мислення в дитячому віці становить основу для пізнішого розуміння математики.
19.07.21 | | Наука
Острів свободи?
Максим МУЛЯР
Масові протести на Кубі нівроку налякали місцеву владу. Наразі офіційна влада вагається, що робити: ще сильніше закрутити гайки чи таки піти на поступки демонстрантам.
16.07.21 | | У світі
Чи можливий "варп-драйв"?
Роберт Ґаст
Фізики перевіряють спосіб переміщення, зображений у науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях". Можливо, це не така вже й фантастика. 
16.07.21 | | Наука
Поспіх на шкоду науковості
Євген Нахлік
Економія на рецензентах та науковому редакторові перекладу російської монографії призводить до того, що греко-католики в ньому усунені з українського світу
16.07.21 | | Минуле
Тисяча місць і снів
Тарас Прохасько
Cни є паралельним, очищеним буттям. І подібні на життя вічне і безтілесне. І наближають таким чином до розуміння великої пригоди Богочоловіка
15.07.21 | | Дискурси
У Львові співатиму вперше
Людмила Монастирська
Одна з найвідоміших сопрано сучасності Людмила Монастирська відкриє сезон у Львівській національній філармонії концертом «GALA OPERA» під диригуванням Сергія Хоровця. 
15.07.21 | | Штука
«Украину и украинцев необходимо уничтожить»
Юрій Винничук
Сперечатися з Путіном марна справа. Всі знання, отримані ще в КГБ, запрограмовані в його голові до самої смерті.
14.07.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.