Число добових випадків ковіду знову перевищило кількість одужань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 598 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 540 людей.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (228), у Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Динаміка поширення ковіду (тиждень до тижня)

Упродовж минулої доби зареєстрували 25 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 52 756 людей.