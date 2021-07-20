Новим президентом Перу проголошено колишнього сільського вчителя.

Педро Кастільйо завоював підтримку населення лівопопулістськими обіцянками справедливого розподілу багатств країни.

 

 

Перуанський Центрвиборчком у понеділок, 19 липня, офіційно проголосив представника ліворадикальної партії «Вільне Перу» Педро Кастільйо (Pedro Castillo) переможцем президентських виборів, що пройшли ще шостого червня. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, ЦВК затвердила результат, згідно з яким Кастільйо підтримали 50,12% виборців. Колишній сільський учитель своїми популістськими обіцянками соціальних реформ і справедливого розподілу багатств країни завоював підтримку найбідніших верств населення.

 

За нього проголосувало 8,8 млн перуанців, котрі володіють виборчим правом. Представниця правопопулістської партії «Народна сила», донька експрезидента Альберто Фухіморі, засудженого на 25 років за організацію «ескадронів смерті» і корупцію, – продовжувачка політики свого батька Кейко Фухіморі (Keiko Fujimori) – відстала від лідера приблизно на 44 тисячі голосів, набравши близько 49,9 %. Її спроби оскаржити результати виборів успіху не принесли.

 

Педро Кастільйо вийшов на національну політичну сцену чотири роки тому, коли очолив страйковий комітет вчителів, які виступали за гідну оплату праці. Тисячам страйкарів тоді таки вдалося домогтися виконання своїх вимог.

 

Під час своєї президентської кампанії Кастільйо заявляв про наміри націоналізувати прибутковий гірничодобувний та вуглеводневий сектори Перу. Він обіцяв створити мільйон нових робочих місць за рік. Кастільйо також запропонував повторно запровадити смертну кару для боротьби зі злочинністю.

 

Інавґурація нового президента відбудеться 28 липня.

 

Нагадаємо, що в листопаді 2020 Конґрес Перу за хабарництво оголосив імпічмент президентові Мартіну Віскаррі (Martín Vizcarra). Державу очолив президент Конґресу Мануель Меріно (Manuel Merino). Однак через кілька днів після приходу до влади він подав до демісії через загибель двох осіб під час розгону акції протесту проти уряду.

20.07.2021

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