Чиновники та претенденти на громадянство вже складають іспит із української мови.

В Україні вперше чиновники та претенденти на громадянство складають іспит із державної мови. Іспит, реєстрація на який стартувала 16 липня, почався о 9:30.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Національної комісії України зі стандартів державної мови і сама Комісія мають 15 календарних днів.

Станом на сьогодні іспитові майданчики облаштовані: у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Нагадаємо, із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, як визначено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Іспитова робота складатиметься з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).