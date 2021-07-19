За добу від ковіду померло п'ятеро людей.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 182 нових випадки коронавірусної хвороби. Водночас одужало 187 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано в Києві (82), а також в Одеській (18) та Житомирській (18) областях.

За добу зареєстрували п'ять смертей, спричинених укладненнями від коронавірусної хвороби. Такий же рівень смертності фіксували іще в квітні минулого року (втім за місяць цей мінімум реєстрували тричі - 28 червня, 10 липня і тепер, 18 липня).

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 244 677 осіб. Померла 52 731 людина.