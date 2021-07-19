Польща запровадила додаткові вимоги до авіамандрівників.

Польща з 17 липня запровадила додаткові вимоги для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом – обов’язкове заповнення так званої електронної карти місцезнаходження мандрівника. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайт уряду Польщі.

Так звану карту місце знаходження мандрівника (eKLP) можна знайти за посиланням. У ній потрібно вказати: країну, звідки починається подорож; номер рейсу; дату прибуття; ім'я та прізвище; документ, що засвідчує особу або номер PESEL (ідентифікаційний код в Польщі); свої контактні дані (телефон, адреса електронної пошти); адреси всіх місць, де людина має намір зупинитися упродовж перших 14 днів перебування в Польщі (наприклад, готель, сімейний будинок, база відпочинку), документ, що підтверджує одужання особи від коронавірусної хвороби, або повної вакцинації, або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Одна особа може заповнити анкету для кількох осіб у разі, якщо вони весь час перебуватимуть у Польщі разом, наприклад, подорожують сім’єю.

Анкету потрібно заповнити перед подорожжю, під час неї, або перед перевіркою прикордонними органами в аеропорту. Підтвердження щодо заповнення формуляра особа отримує на вказану електронну пошту. Його потрібно показати у роздрукованому вигляді чи на електронному пристрої обслуговуючому персоналу в аеропорту.

Як пояснили в уряді Польщі, заповнені анкети пересилаються до державної санітарної інспекції Польщі. Ця інформація має допомагати швидко знаходити й інформувати пасажирів про те, що на борту літака були інфіковані коронавірусом особи. Відтак це дозволить уникнути безконтрольного поширення коронавірусу.

Ця норма для в'їзду у Польщі діє з 17 липня на підставі розпорядження Ради міністрів країни від 9 липня.

Нагадаємо, у Польщі станом на 30 червня 2021 року 10 тисяч 632 громадян України були частково вакциновані, а дві дози вакцини від Covid-19отримали 1 тисяча 797 українців.

Фото strazgraniczna.pl, slovoidilo.ua, ukrinform.ua