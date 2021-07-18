Дніпровщина випередила Київ за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 299 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужала 241 людина. Таким чином, за цей тиждень добова статистика захворювань випереджала одужання аж тричі – і це після 80 днів позитивної динаміки.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я в неділю.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Дніпропетровській (50) області та в Києві (43), серед лідерів є й Одещина (35).

За добу зареєструали вісім смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час епідемії померло 52 726 людей.

Динаміка поширення ковіду (порівняння тиждень до тижня)