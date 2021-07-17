Львівщина опустилася на шосте місце за кількістю активних носіїв ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 591 новий випадок коронавірусної хвороби. Водночас одужало 676 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували у Києві (171), а також в Одеській (60) та Дніпропетровській (40) областях.

Упродовж доби зафіксували 16 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Офіційно в Україні 10 521 активний носій коронавірусної хвороби. Найбільше – у Києві (3964), в Одеській (761), Харківській (623), Київській (535), Дніпропетровській (466) та Львівській (464) областях.

Загалом за весь час епідемії захворіло 2 244 196 осіб. Померло 52 718 людей.

Динаміка поширення ковіду (порівняння тиждень до тижня)