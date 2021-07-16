Уряд готує додаткові обмеження через штам "Дельта".

 

Кабінет Міністрів України ухвалить додаткові заходи реагування на появу нових штамів коронавірусної інфекції COVID-19.

 

 

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

"Ви знаєте, що з'явилися два нові штами – "Дельта" та "Лямбда", які на сьогодні викликають у нас занепокоєння щодо поширення на території нашої країни. Заслухали міністра охорони здоров'я пана Ляшка, і найближчим часом Кабінет Міністрів ухвалить додаткові заходи реагування на цю загрозу, тому що це дуже небезпечно. Тому що, як вам відомо, на превеликий жаль, вони вже стосуються не лише дорослого населення – вони стосуються і дітей", – сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

 

Секретар РНБО також заявив, що Україна має намір посилити вимоги для в'їзду громадян із країн із поширенням "індійського" штаму. "У нас є чотири країни плюс одна – там будуть жорсткі обмеження ставити до цих країн, безпосередньо де бушує – це Індія, Росія, Білорусь і ще дві країни ЄС. І ми ставитимемо вимоги, щоб зменшити кількість людей, які звідти приїжджатимуть", – повідомив він.

 

"Ба більше, ми не відкидаємо, що Кабмін схвалить додаткові заходи щодо цих країн. Міністерство охорони здоров'я озвучить їх публічно", – додав Данілов.

 

16.07.2021

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