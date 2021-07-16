Статистика захворювань на ковід вийшла на тритижневий максимум.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 737 нових випадків коронавірусної хвороби. Це максимальний показник за три тижні, починаючи із 25 червня (тоді виявили 756 захворювань).

Подобова статистика

Про це йдеться у даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Число нових випадків ковіду другу добу поспіль випередило кількість одужань – за добу діагноз зняли 616 пацієнтам (їх на 121 менше, ніж нових пацієнтів).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Упродовж доби зафіксували 17 смертей, спричинених ускладненнями від ковіду.

Число активних випадків COVID-19 зросло на 104.

Офіційно в Україні 10 622 активних носіїв коронавірусної хвороби. Найбільше – в Києві (3950).

Найвища динаміка нових захворювань – у Києві (224) і в Одеській області (95).