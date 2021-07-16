США і Німеччина готові захищати східних партнерів від російської аґресії.

Про це, зокрема, йдеться у підписаній Байденом і Меркель «Вашінґтонській декларації».

Президент США Джо Байден і бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель у четвер, 15 липня, підписали «Вашінґтонську декларацію» за підсумками своєї зустрічі у американській столиці. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

«Це документ, який підтверджує нашу відданість твердим демократичним принципам, що лежать в основі обох наших країн, а також те, як ми їх застосовуватимемо, щоб відповідати на найзначущіші виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня. Обидві наші країни розуміють необхідність доказу того, що демократії зможуть задовольнити потреби наших людей в другій чверті 21-го століття. Ми відстоюватимемо демократичні принципи і загальні права, коли ми побачимо, що Китай чи будь-яка інша країна працюють над тим, щоб підірвати вільні і відкриті суспільства», – заявив Байден на пресконференції в Білому домі.

У документі йдеться про створення «німецько-американського форуму майбутнього» і про «економічний діалог». У декларації наголошують, що США і ФРН вважають НАТО головним елементом залагодження безпеки Європи, і підкреслюють прихильність принципу спільної оборони. У зв'язку з цим на пресконференції Джо Байден зазначив, що Сполучені Штати і Німеччина продовжать «виступати єдиним фронтом для захисту союзників на східному фланзі НАТО проти російської аґресії».

На зустрічі був також підписаний документ про партнерство в галузі енергетики та захисту клімату. У ньому в загальній формі підкреслюється прихильність боротьбі проти кліматичних змін і йдеться про майбутню співпрацю для підтримки енергетичної безпеки і розвитку нових енергетичних технологій.

«Це був дружній обмін думками. Нас пов'язує тісне партнерство. Я хотіла б, щоб воно залишалося і після мого відходу з посади федерального канцлера», – заявила Анґела Меркель на пресконференції. За її словами, нові формати співпраці дають добру основу для цього.

Щодо газогону «Північний потік-2», який викликав найбільше суперечок між Німеччиною та США, то, за висловами обох лідерів, можна припустити, що їм вдалося досягти цілковитої домовленості. Байден вже не критикував газогін, а лише заявив, що Росія ніколи не повинна використовувати свої енергоносії як зброю або важелі проти такої країни, як Україна. Меркель же охарактеризувала майже завершений трубопровід дном Балтійського моря як додатковий проєкт, а не як альтернативу транспортуванню газу через Україну. «Наше розуміння було, є і буде, що Україна залишається транзитною країною для природного газу», – запевнила канцлерка.

Візит до Вашингтона став для Меркель останньою поїздкою до США на посаді федеральної канцлерки. У той же час вона стала першим державним лідером, запрошеним в Білий дім після обрання нового президента Сполучених Штатів.