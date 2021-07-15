ЄУ планує заборонити автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння з 2035-го.

Водночас буде запущено програму сприяння експлуатації електромобілів та машин на водні.

В Європейські Унії планують вже з 2035 року заборонити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Про це, як повідомляє телеканал ARD, йдеться в запропонованій Європейською Комісією концепції прискореного скорочення викидів CO2.

Репрезентований у Брюсселі пакет змін під назвою Fit for 55 передбачає зменшення до 2030 року викидів вуглекислого газу (СО2) щонайменше на 55 відсотків порівняно з 1990 років. Кліматичні цілі ЄУ, виведені наприкінці минулого десятиліття, передбачали, що це скорочення становитиме лише 40%. Таке різке підвищення планки означатиме величезні витрати для країн Євроунії у наступне десятиліття, а також раптові потрясіння для багатьох галузей економіки.

З одним з найбільших викликів зіткнеться, звісно, автомобільна промисловість. Єврокомісія запропонувала до 2030 року зменшити викиди CO2 від нових автомобілів на цілих 55 відсотків. А вже до зазначеного 2035 року це скорочення має становити всі 100%. Що на практиці означає заборону на продаж нових автомобілів не лише з двигунами внутрішнього згоряння, а також гібридних автомобілів. Натомість компанії повинні продавати лише електромобілі або машини з водневими паливними елементами.

Щоб заохотити населення до придбання електромобілів і водневих машин, Єврокомісія має намір зобов'язати всі 27 країн-членів створити щільну мережу водневих заправок, і електропідзарядок. Згідно з цим проектом, на головних державних дорогах кожні 60 км має бути пункт зарядки електромобілів, а кожні 150 км – станція заправки воднем.

Переводити на електричну й водневу альтернативу заплановано також авіацію та судноплавство.