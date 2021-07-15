ЄУ планує заборонити автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння з 2035-го.

Водночас буде запущено програму сприяння експлуатації електромобілів та машин на водні.

 

 

В Європейські Унії планують вже з 2035 року заборонити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Про це, як повідомляє телеканал ARD, йдеться в запропонованій Європейською Комісією концепції  прискореного скорочення викидів CO2.

 

Репрезентований у Брюсселі пакет змін під назвою Fit for 55 передбачає зменшення до 2030 року викидів вуглекислого газу (СО2) щонайменше на 55 відсотків порівняно з 1990 років. Кліматичні цілі ЄУ, виведені наприкінці минулого десятиліття, передбачали, що це скорочення становитиме лише 40%. Таке різке підвищення планки означатиме величезні витрати для країн Євроунії у наступне десятиліття, а також раптові потрясіння для багатьох галузей економіки.

 

З одним з найбільших викликів зіткнеться, звісно, автомобільна промисловість. Єврокомісія запропонувала до 2030 року зменшити викиди CO2 від нових автомобілів на цілих 55 відсотків. А вже до зазначеного 2035 року це скорочення має становити всі 100%. Що на практиці означає заборону на продаж нових автомобілів не лише з двигунами внутрішнього згоряння, а також гібридних автомобілів. Натомість компанії повинні продавати лише електромобілі або машини з водневими паливними елементами.

 

Щоб заохотити населення до придбання електромобілів і водневих машин, Єврокомісія має намір зобов'язати всі 27 країн-членів створити щільну мережу водневих заправок, і електропідзарядок. Згідно з цим проектом, на головних державних дорогах кожні 60 км має бути пункт зарядки електромобілів, а кожні 150 км – станція заправки воднем.

 

Переводити на електричну й водневу альтернативу заплановано також авіацію та судноплавство.

15.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Хвилювання зберігає розум молодим
Розумова стимуляція омолоджує схему нашарувань у мозкових ДНК.
14.07.21 | | Наука
Правописна нарада 26 квітня 1943 року. Стенограма
Стенограма наради в справі обговорення проєкту нового українського правопису 26.04.1943 (і доповідна записка голови Президії Верховної ради М.Гречухи голові РНК М.Хрущову від 29.07.1943)
13.07.21 | | Минуле
За що вбили Жовенеля Моїза?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Атентат на президента Гаїті виглядає доволі загадковим. Існує безліч версій щодо причин його вбивства, проте жодна поки що не виглядає переконливою.
13.07.21 | | У світі
Борги з присмаком баоцзи
Юрко ТИМЧУК
В епоху гужового транспорту влітку готували сани, а взимку фіру. У постіндустріальну еру під час спеки безкінним громадянам делікатно, але наполегливо перефразовують Джона Сільвера і пророкують, що до снігів доживуть не всі, а ті, хто залишаться, позаздрять мертвим. Огляд подій тижня в Україні.
12.07.21 | | Україна
Життя в епоху війни інтерпретацій
Остап Українець
Ніщо не заважає бути одночасно націоналістом і вірити в ширшу світову спільноту, усвідомлюючи себе як людську істоту
12.07.21 | | Дискурси
Маска, яка виявляє SARS-CoV-2
Нові біосенсори для вірусів, бактерій та отрут можна інтегрувати в текстиль.
12.07.21 | | Наука
Присмерки Риму
Станіслав Комарек
Бюрократія, апокаліптичні настрої, утримання широких верств населення «піклувальною державою», зростання значення розваг та ігор - Європа тепер, як пізній Рим
11.07.21 | | Дискурси
Географія внутрішнього космосу
Василь МАХНО
Чомусь в липні хочеться читати Бруно Шульца. Це так, наче вибрати з вулика щільники, що заповнені пахким медом, й видушувати їх...
10.07.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.